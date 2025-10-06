CrypstocksAI pris i dag

Sanntids CrypstocksAI (MVP) pris i dag er $ 0.0004085, med en 4.34% endring de siste 24 timene. Nåværende MVP til USD konverteringssats er $ 0.0004085 per MVP.

CrypstocksAI rangerer for tiden som #5003 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 MVP. I løpet av de siste 24 timene MVP har den blitt handlet mellom $ 0.0003751(laveste) og $ 0.0004227 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.034922192238754354, mens tidenes laveste notering var $ 0.000079294709520812.

Kortsiktig har MVP beveget seg -0.54% i løpet av den siste timen og -18.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 527.95.

CrypstocksAI (MVP) Markedsinformasjon

Rangering No.5003 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 527.95$ 527.95 $ 527.95 Fullt utvannet markedsverdi $ 408.50K$ 408.50K $ 408.50K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

