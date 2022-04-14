RandomDEX (RDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RandomDEX (RDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RandomDEX (RDX) Informasjon RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. Offisiell nettside: https://random.trading/ Teknisk dokument: https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0 Kjøp RDX nå!

RandomDEX (RDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RandomDEX (RDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 79.03K $ 79.03K $ 79.03K Total forsyning: $ 962.50M $ 962.50M $ 962.50M Sirkulerende forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 633.87K $ 633.87K $ 633.87K All-time high: $ 0.03549265 $ 0.03549265 $ 0.03549265 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00065856 $ 0.00065856 $ 0.00065856 Lær mer om RandomDEX (RDX) pris

RandomDEX (RDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RandomDEX (RDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RDXs tokenomics, kan du utforske RDX tokenets livepris!

RDX prisforutsigelse Vil du vite hvor RDX kan være på vei? Vår RDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RDX tokenets prisforutsigelse nå!

