Ramen (RAMEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01023444, 24 timer høy $ 0.0117101, All Time High $ 0.471503, Laveste pris $ 0.0074111, Prisendring (1H) -0.27%, Prisendring (1D) -9.59%, Prisendring (7D) -1.89%

Ramen (RAMEN) sanntidsprisen er $0.01058663. I løpet av de siste 24 timene har RAMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01023444 og et toppnivå på $ 0.0117101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAMEN er $ 0.471503, mens den rekordlave prisen er $ 0.0074111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAMEN endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -9.59% over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ramen (RAMEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 203.06K, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 975.83K, Opplagsforsyning 19.18M, Total forsyning 92,174,913.12159936

Nåværende markedsverdi på Ramen er $ 203.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAMEN er 19.18M, med en total tilgang på 92174913.12159936. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 975.83K.