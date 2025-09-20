Dagens Ramen livepris er 0.01058663 USD. Spor prisoppdateringer for RAMEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAMEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ramen livepris er 0.01058663 USD. Spor prisoppdateringer for RAMEN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RAMEN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ramen Pris (RAMEN)

1 RAMEN til USD livepris:

$0.01058671
$0.01058671
-9.40%1D
Ramen (RAMEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:43:19 (UTC+8)

Ramen (RAMEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Ramen (RAMEN) sanntidsprisen er $0.01058663. I løpet av de siste 24 timene har RAMEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01023444 og et toppnivå på $ 0.0117101, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RAMEN er $ 0.471503, mens den rekordlave prisen er $ 0.0074111.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RAMEN endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, -9.59% over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ramen (RAMEN) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Ramen er $ 203.06K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RAMEN er 19.18M, med en total tilgang på 92174913.12159936. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 975.83K.

Ramen (RAMEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Ramen til USD ble $ -0.0011234659610729.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Ramen til USD ble $ -0.0012840629.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Ramen til USD ble $ -0.0013212209.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Ramen til USD ble $ -0.00169771643295499.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011234659610729-9.59%
30 dager$ -0.0012840629-12.12%
60 dager$ -0.0013212209-12.48%
90 dager$ -0.00169771643295499-13.82%

Hva er Ramen (RAMEN)

Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Ramen (RAMEN) Ressurs

Offisiell nettside

Ramen Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ramen (RAMEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ramen (RAMEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ramen.

Sjekk Ramenprisprognosen nå!

RAMEN til lokale valutaer

Ramen (RAMEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ramen (RAMEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RAMEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Ramen (RAMEN)

Hvor mye er Ramen (RAMEN) verdt i dag?
Live RAMEN prisen i USD er 0.01058663 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RAMEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RAMEN til USD er $ 0.01058663. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ramen?
Markedsverdien for RAMEN er $ 203.06K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RAMEN?
Den sirkulerende forsyningen av RAMEN er 19.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRAMEN ?
RAMEN oppnådde en ATH-pris på 0.471503 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RAMEN?
RAMEN så en ATL-pris på 0.0074111 USD.
Hva er handelsvolumet til RAMEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RAMEN er -- USD.
Vil RAMEN gå høyere i år?
RAMEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RAMEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ramen (RAMEN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

