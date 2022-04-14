Ramen (RAMEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ramen (RAMEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ramen (RAMEN) Informasjon Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand. Offisiell nettside: https://ramen.finance Teknisk dokument: https://docs.ramen.finance/ Kjøp RAMEN nå!

Ramen (RAMEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ramen (RAMEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 180.91K $ 180.91K $ 180.91K Total forsyning: $ 92.16M $ 92.16M $ 92.16M Sirkulerende forsyning: $ 19.18M $ 19.18M $ 19.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 869.26K $ 869.26K $ 869.26K All-time high: $ 0.471503 $ 0.471503 $ 0.471503 All-Time Low: $ 0.0074111 $ 0.0074111 $ 0.0074111 Nåværende pris: $ 0.00943088 $ 0.00943088 $ 0.00943088 Lær mer om Ramen (RAMEN) pris

Ramen (RAMEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ramen (RAMEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RAMEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RAMEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RAMENs tokenomics, kan du utforske RAMEN tokenets livepris!

