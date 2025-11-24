Qace Dynamics pris i dag

Sanntids Qace Dynamics (QACE) pris i dag er $ 0.00660845, med en 4.40% endring de siste 24 timene. Nåværende QACE til USD konverteringssats er $ 0.00660845 per QACE.

Qace Dynamics rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,611,839, med en sirkulerende forsyning på 1.00B QACE. I løpet av de siste 24 timene QACE har den blitt handlet mellom $ 0.0063007(laveste) og $ 0.00664706 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.056435, mens tidenes laveste notering var $ 0.00587404.

Kortsiktig har QACE beveget seg -0.12% i løpet av den siste timen og -27.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Qace Dynamics (QACE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Qace Dynamics er $ 6.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på QACE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.61M.