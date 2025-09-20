Purple (PURPLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00307484$ 0.00307484 $ 0.00307484 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.56% Prisendring (1D) -1.56% Prisendring (7D) +7.53% Prisendring (7D) +7.53%

Purple (PURPLE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PURPLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PURPLE er $ 0.00307484, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PURPLE endret seg med +0.56% i løpet av den siste timen, -1.56% over 24 timer og +7.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Purple (PURPLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 474.97K$ 474.97K $ 474.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 474.97K$ 474.97K $ 474.97K Opplagsforsyning 999.66M 999.66M 999.66M Total forsyning 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403 999,659,039.9102403

Nåværende markedsverdi på Purple er $ 474.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PURPLE er 999.66M, med en total tilgang på 999659039.9102403. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 474.97K.