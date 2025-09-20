PureFi (UFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00658605 24 timer høy $ 0.01328215 All Time High $ 0.575568 Laveste pris $ 0.00300272 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -5.72% Prisendring (7D) -9.65%

PureFi (UFI) sanntidsprisen er $0.00675293. I løpet av de siste 24 timene har UFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00658605 og et toppnivå på $ 0.01328215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UFI er $ 0.575568, mens den rekordlave prisen er $ 0.00300272.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UFI endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -5.72% over 24 timer og -9.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PureFi (UFI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 631.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 675.29K Opplagsforsyning 93.47M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PureFi er $ 631.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UFI er 93.47M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 675.29K.