Dagens PureFi livepris er 0.00675293 USD. Spor prisoppdateringer for UFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PureFi Pris (UFI)

1 UFI til USD livepris:

$0.00675293
-5.70%1D
USD
PureFi (UFI) Live prisdiagram
PureFi (UFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00658605
24 timer lav
$ 0.01328215
24 timer høy

$ 0.00658605
$ 0.01328215
$ 0.575568
$ 0.00300272
+0.55%

-5.72%

-9.65%

-9.65%

PureFi (UFI) sanntidsprisen er $0.00675293. I løpet av de siste 24 timene har UFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00658605 og et toppnivå på $ 0.01328215, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UFI er $ 0.575568, mens den rekordlave prisen er $ 0.00300272.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UFI endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -5.72% over 24 timer og -9.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PureFi (UFI) Markedsinformasjon

$ 631.17K
--
$ 675.29K
93.47M
100,000,000.0
Nåværende markedsverdi på PureFi er $ 631.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UFI er 93.47M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 675.29K.

PureFi (UFI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på PureFi til USD ble $ -0.00041009359243984.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på PureFi til USD ble $ -0.0031962401.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på PureFi til USD ble $ -0.0035709129.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på PureFi til USD ble $ -0.000841973353043129.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00041009359243984-5.72%
30 dager$ -0.0031962401-47.33%
60 dager$ -0.0035709129-52.87%
90 dager$ -0.000841973353043129-11.08%

Hva er PureFi (UFI)

PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users’ anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools.

PureFi (UFI) Ressurs

PureFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PureFi (UFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PureFi (UFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PureFi.

Sjekk PureFiprisprognosen nå!

UFI til lokale valutaer

PureFi (UFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PureFi (UFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om PureFi (UFI)

Hvor mye er PureFi (UFI) verdt i dag?
Live UFI prisen i USD er 0.00675293 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UFI til USD er $ 0.00675293. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PureFi?
Markedsverdien for UFI er $ 631.17K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UFI?
Den sirkulerende forsyningen av UFI er 93.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUFI ?
UFI oppnådde en ATH-pris på 0.575568 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UFI?
UFI så en ATL-pris på 0.00300272 USD.
Hva er handelsvolumet til UFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UFI er -- USD.
Vil UFI gå høyere i år?
UFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
PureFi (UFI) Viktige bransjeoppdateringer

