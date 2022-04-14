PureFi (UFI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PureFi (UFI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PureFi (UFI) Informasjon PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users' anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Offisiell nettside: https://purefi.io/

PureFi (UFI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PureFi (UFI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 674.19K $ 674.19K $ 674.19K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 721.31K $ 721.31K $ 721.31K All-time high: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 All-Time Low: $ 0.00300272 $ 0.00300272 $ 0.00300272 Nåværende pris: $ 0.00721313 $ 0.00721313 $ 0.00721313 Lær mer om PureFi (UFI) pris

PureFi (UFI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PureFi (UFI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UFI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UFI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UFIs tokenomics, kan du utforske UFI tokenets livepris!

