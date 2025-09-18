Hva er MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

Hvor mye er MetYa (MET) verdt i dag? Live MET prisen i USD er 0.2398 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MET-til-USD-pris? $ 0.2398 . Hva er markedsverdien for MetYa? Markedsverdien for MET er -- USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MET? Den sirkulerende forsyningen av MET er -- USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMET ? MET oppnådde en ATH-pris på 0.3026106966057054 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MET? MET så en ATL-pris på 0.06088509988318206 USD . Hva er handelsvolumet til MET? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MET er $ 617.40K USD .

MetYa (MET) Viktige bransjeoppdateringer

