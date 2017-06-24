Dagens Quantum R. Ledger livepris er 1.04499 USD. Spor prisoppdateringer for QRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Quantum R. Ledger livepris er 1.04499 USD. Spor prisoppdateringer for QRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk QRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Quantum R. Ledger Logo

Quantum R. Ledger Pris(QRL)

1 QRL til USD livepris:

$1.04499
$1.04499$1.04499
+8.72%1D
USD
Quantum R. Ledger (QRL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:58 (UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.95102
$ 0.95102$ 0.95102
24 timer lav
$ 1.04999
$ 1.04999$ 1.04999
24 timer høy

$ 0.95102
$ 0.95102$ 0.95102

$ 1.04999
$ 1.04999$ 1.04999

$ 4.172309875488281
$ 4.172309875488281$ 4.172309875488281

$ 0.0408362163245
$ 0.0408362163245$ 0.0408362163245

+8.28%

+8.72%

+30.81%

+30.81%

Quantum R. Ledger (QRL) sanntidsprisen er $ 1.04499. I løpet av de siste 24 timene har QRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.95102 og et toppnivå på $ 1.04999, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til QRL er $ 4.172309875488281, mens den rekordlave prisen er $ 0.0408362163245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har QRL endret seg med +8.28% i løpet av den siste timen, +8.72% over 24 timer og +30.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Quantum R. Ledger (QRL) Markedsinformasjon

No.495

$ 70.99M
$ 70.99M$ 70.99M

$ 97.82K
$ 97.82K$ 97.82K

$ 109.72M
$ 109.72M$ 109.72M

67.94M
67.94M 67.94M

105,000,000
105,000,000 105,000,000

79,138,139.15007539
79,138,139.15007539 79,138,139.15007539

64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

QRL

Nåværende markedsverdi på Quantum R. Ledger er $ 70.99M, med et 24-timers handelsvolum på $ 97.82K. Den sirkulerende forsyningen på QRL er 67.94M, med en total tilgang på 79138139.15007539. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.72M.

Quantum R. Ledger (QRL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Quantum R. Ledger for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0838145+8.72%
30 dager$ +0.3342+47.01%
60 dager$ +0.27868+36.36%
90 dager$ +0.36468+53.60%
Quantum R. Ledger Prisendring i dag

I dag registrerte QRL en endring på $ +0.0838145 (+8.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Quantum R. Ledger 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.3342 (+47.01%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Quantum R. Ledger 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så QRL en endring på $ +0.27868 (+36.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Quantum R. Ledger 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.36468+53.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Quantum R. Ledger (QRL)?

Sjekk ut Quantum R. Ledger Prishistorikk-siden nå.

Hva er Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Quantum R. Ledger investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk QRL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Quantum R. Ledger på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Quantum R. Ledger kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Quantum R. Ledger Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Quantum R. Ledger (QRL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Quantum R. Ledger (QRL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Quantum R. Ledger.

Sjekk Quantum R. Ledgerprisprognosen nå!

Quantum R. Ledger (QRL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Quantum R. Ledger (QRL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om QRL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Quantum R. Ledger (QRL)

Leter du etter hvordan du kjøperQuantum R. Ledger? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Quantum R. Ledger på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

For en mer dyptgående forståelse av Quantum R. Ledger, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Quantum R. Ledger nettside
Blokker Explorer

Hvitbok
Offisiell Quantum R. Ledger nettside
Blokker Explorer

Hvor mye er Quantum R. Ledger (QRL) verdt i dag?
Live QRL prisen i USD er 1.04499 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende QRL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på QRL til USD er $ 1.04499. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Quantum R. Ledger?
Markedsverdien for QRL er $ 70.99M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av QRL?
Den sirkulerende forsyningen av QRL er 67.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forQRL ?
QRL oppnådde en ATH-pris på 4.172309875488281 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på QRL?
QRL så en ATL-pris på 0.0408362163245 USD.
Hva er handelsvolumet til QRL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for QRL er $ 97.82K USD.
Vil QRL gå høyere i år?
QRL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut QRL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:47:58 (UTC+8)

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen.

