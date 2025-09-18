Dagens STRK livepris er 0.133 USD. Spor prisoppdateringer for STRK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens STRK livepris er 0.133 USD. Spor prisoppdateringer for STRK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STRK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

STRK Pris(STRK)

1 STRK til USD livepris:

$0.1331
-4.58%1D
STRK (STRK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:01 (UTC+8)

STRK (STRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.131
24 timer lav
$ 0.1449
24 timer høy

$ 0.131
$ 0.1449
$ 3.6618567668936515
$ 0.09690269162798996
-0.08%

-4.58%

+0.07%

+0.07%

STRK (STRK) sanntidsprisen er $ 0.133. I løpet av de siste 24 timene har STRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.131 og et toppnivå på $ 0.1449, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STRK er $ 3.6618567668936515, mens den rekordlave prisen er $ 0.09690269162798996.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STRK endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -4.58% over 24 timer og +0.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

STRK (STRK) Markedsinformasjon

No.118

$ 542.26M
$ 4.09M
$ 1.33B
4.08B
10,000,000,000
10,000,000,000
40.77%

0.01%

STARK

Nåværende markedsverdi på STRK er $ 542.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.09M. Den sirkulerende forsyningen på STRK er 4.08B, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.33B.

STRK (STRK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene STRK for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.006389-4.58%
30 dager$ -0.0033-2.43%
60 dager$ -0.0202-13.19%
90 dager$ +0.0257+23.95%
STRK Prisendring i dag

I dag registrerte STRK en endring på $ -0.006389 (-4.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

STRK 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0033 (-2.43%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

STRK 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STRK en endring på $ -0.0202 (-13.19%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

STRK 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0257+23.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for STRK (STRK)?

Sjekk ut STRK Prishistorikk-siden nå.

Hva er STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

STRK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere STRK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STRK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om STRK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din STRK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

STRK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STRK (STRK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STRK (STRK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STRK.

Sjekk STRKprisprognosen nå!

STRK (STRK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STRK (STRK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe STRK (STRK)

Leter du etter hvordan du kjøperSTRK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe STRK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRK til lokale valutaer

1 STRK(STRK) til VND
3,499.895
1 STRK(STRK) til AUD
A$0.20083
1 STRK(STRK) til GBP
0.09842
1 STRK(STRK) til EUR
0.11305
1 STRK(STRK) til USD
$0.133
1 STRK(STRK) til MYR
RM0.5586
1 STRK(STRK) til TRY
5.50221
1 STRK(STRK) til JPY
¥19.551
1 STRK(STRK) til ARS
ARS$196.16436
1 STRK(STRK) til RUB
11.06427
1 STRK(STRK) til INR
11.71597
1 STRK(STRK) til IDR
Rp2,216.66578
1 STRK(STRK) til KRW
186.0138
1 STRK(STRK) til PHP
7.59031
1 STRK(STRK) til EGP
￡E.6.40528
1 STRK(STRK) til BRL
R$0.70756
1 STRK(STRK) til CAD
C$0.18221
1 STRK(STRK) til BDT
16.19142
1 STRK(STRK) til NGN
198.80308
1 STRK(STRK) til COP
$519.53125
1 STRK(STRK) til ZAR
R.2.30622
1 STRK(STRK) til UAH
5.49556
1 STRK(STRK) til TZS
T.Sh.329.20692
1 STRK(STRK) til VES
Bs21.679
1 STRK(STRK) til CLP
$127.015
1 STRK(STRK) til PKR
Rs37.75072
1 STRK(STRK) til KZT
72.00753
1 STRK(STRK) til THB
฿4.23738
1 STRK(STRK) til TWD
NT$4.02059
1 STRK(STRK) til AED
د.إ0.48811
1 STRK(STRK) til CHF
Fr0.10507
1 STRK(STRK) til HKD
HK$1.03341
1 STRK(STRK) til AMD
֏50.8991
1 STRK(STRK) til MAD
.د.م1.19966
1 STRK(STRK) til MXN
$2.44321
1 STRK(STRK) til SAR
ريال0.49875
1 STRK(STRK) til ETB
Br19.09481
1 STRK(STRK) til KES
KSh17.18094
1 STRK(STRK) til JOD
د.أ0.094297
1 STRK(STRK) til PLN
0.48146
1 STRK(STRK) til RON
лв0.57456
1 STRK(STRK) til SEK
kr1.25153
1 STRK(STRK) til BGN
лв0.22078
1 STRK(STRK) til HUF
Ft44.21452
1 STRK(STRK) til CZK
2.74911
1 STRK(STRK) til KWD
د.ك0.040565
1 STRK(STRK) til ILS
0.44289
1 STRK(STRK) til BOB
Bs0.91903
1 STRK(STRK) til AZN
0.2261
1 STRK(STRK) til TJS
SM1.24488
1 STRK(STRK) til GEL
0.3591
1 STRK(STRK) til AOA
Kz121.23881
1 STRK(STRK) til BHD
.د.ب0.050141
1 STRK(STRK) til BMD
$0.133
1 STRK(STRK) til DKK
kr0.84455
1 STRK(STRK) til HNL
L3.48593
1 STRK(STRK) til MUR
6.03022
1 STRK(STRK) til NAD
$2.30755
1 STRK(STRK) til NOK
kr1.32202
1 STRK(STRK) til NZD
$0.2261
1 STRK(STRK) til PAB
B/.0.133
1 STRK(STRK) til PGK
K0.55594
1 STRK(STRK) til QAR
ر.ق0.48279
1 STRK(STRK) til RSD
дин.13.26542
1 STRK(STRK) til UZS
soʻm1,641.97411
1 STRK(STRK) til ALL
L10.96718
1 STRK(STRK) til ANG
ƒ0.23807
1 STRK(STRK) til AWG
ƒ0.2394
1 STRK(STRK) til BBD
$0.266
1 STRK(STRK) til BAM
KM0.22078
1 STRK(STRK) til BIF
Fr397.005
1 STRK(STRK) til BND
$0.17024
1 STRK(STRK) til BSD
$0.133
1 STRK(STRK) til JMD
$21.33453
1 STRK(STRK) til KHR
534.13598
1 STRK(STRK) til KMF
Fr55.594
1 STRK(STRK) til LAK
2,891.30429
1 STRK(STRK) til LKR
Rs40.22984
1 STRK(STRK) til MDL
L2.1945
1 STRK(STRK) til MGA
Ar588.49441
1 STRK(STRK) til MOP
P1.06533
1 STRK(STRK) til MVR
2.0349
1 STRK(STRK) til MWK
MK230.90263
1 STRK(STRK) til MZN
MT8.4987
1 STRK(STRK) til NPR
Rs18.74236
1 STRK(STRK) til PYG
949.886
1 STRK(STRK) til RWF
Fr192.717
1 STRK(STRK) til SBD
$1.0906
1 STRK(STRK) til SCR
2.02426
1 STRK(STRK) til SRD
$5.06597
1 STRK(STRK) til SVC
$1.16375
1 STRK(STRK) til SZL
L2.30755
1 STRK(STRK) til TMT
m0.4655
1 STRK(STRK) til TND
د.ت0.38703
1 STRK(STRK) til TTD
$0.90041
1 STRK(STRK) til UGX
Sh466.564
1 STRK(STRK) til XAF
Fr74.214
1 STRK(STRK) til XCD
$0.3591
1 STRK(STRK) til XOF
Fr74.214
1 STRK(STRK) til XPF
Fr13.433
1 STRK(STRK) til BWP
P1.77156
1 STRK(STRK) til BZD
$0.26733
1 STRK(STRK) til CVE
$12.47274
1 STRK(STRK) til DJF
Fr23.674
1 STRK(STRK) til DOP
$8.24866
1 STRK(STRK) til DZD
د.ج17.23148
1 STRK(STRK) til FJD
$0.29925
1 STRK(STRK) til GNF
Fr1,156.435
1 STRK(STRK) til GTQ
Q1.01878
1 STRK(STRK) til GYD
$27.83557
1 STRK(STRK) til ISK
kr16.093

STRK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av STRK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell STRK nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om STRK

Hvor mye er STRK (STRK) verdt i dag?
Live STRK prisen i USD er 0.133 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STRK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STRK til USD er $ 0.133. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for STRK?
Markedsverdien for STRK er $ 542.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STRK?
Den sirkulerende forsyningen av STRK er 4.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRK ?
STRK oppnådde en ATH-pris på 3.6618567668936515 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STRK?
STRK så en ATL-pris på 0.09690269162798996 USD.
Hva er handelsvolumet til STRK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRK er $ 4.09M USD.
Vil STRK gå høyere i år?
STRK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:41:01 (UTC+8)

STRK (STRK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

