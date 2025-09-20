Presearch (PRE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.006235 24 timer lav $ 0.00666753 24 timer høy All Time High $ 0.814159 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +5.95% Prisendring (7D) +18.26%

Presearch (PRE) sanntidsprisen er $0.00666189. I løpet av de siste 24 timene har PRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.006235 og et toppnivå på $ 0.00666753, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PRE er $ 0.814159, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PRE endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +5.95% over 24 timer og +18.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Presearch (PRE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.93M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.66M Opplagsforsyning 590.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Presearch er $ 3.93M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRE er 590.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.66M.