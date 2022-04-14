Presearch (PRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Presearch (PRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Presearch (PRE) Informasjon Presearch is an open, decentralized search engine that rewards community members with Presearch Tokens for their usage, contribution to, and promotion of the platform. In a world where one company controls 77% of all searches, influencing trillions of dollars in spending, shaping perceptions and effectively acting as the primary gatekeeper to the Internet, a new, open and community-driven search engine is a necessity. Presearch has an innovative go-to-market strategy to target the most frequent searchers - web workers - and gain early adoption, on our way to releasing future versions of the open source platform that will utilize a blockchain-based index, curated by the community. Offisiell nettside: https://www.presearch.io/ Teknisk dokument: https://www.presearch.io/uploads/WhitePaper.pdf Kjøp PRE nå!

Presearch (PRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Presearch (PRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 874.04M $ 874.04M $ 874.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.98M $ 6.98M $ 6.98M All-time high: $ 0.814159 $ 0.814159 $ 0.814159 All-Time Low: $ 0.0005018 $ 0.0005018 $ 0.0005018 Nåværende pris: $ 0.00698773 $ 0.00698773 $ 0.00698773 Lær mer om Presearch (PRE) pris

Presearch (PRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Presearch (PRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PREs tokenomics, kan du utforske PRE tokenets livepris!

PRE prisforutsigelse Vil du vite hvor PRE kan være på vei? Vår PRE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PRE tokenets prisforutsigelse nå!

