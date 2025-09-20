Poor Doge (PDOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.43% Prisendring (7D) -11.06% Prisendring (7D) -11.06%

Poor Doge (PDOGE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PDOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PDOGE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PDOGE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og -11.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Poor Doge (PDOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 215.96K$ 215.96K $ 215.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 608.44K$ 608.44K $ 608.44K Opplagsforsyning 734.17B 734.17B 734.17B Total forsyning 2,068,448,811,969.5837 2,068,448,811,969.5837 2,068,448,811,969.5837

Nåværende markedsverdi på Poor Doge er $ 215.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PDOGE er 734.17B, med en total tilgang på 2068448811969.5837. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 608.44K.