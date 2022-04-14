Poor Doge (PDOGE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Poor Doge (PDOGE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Poor Doge (PDOGE) Informasjon Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Offisiell nettside: https://poordoge.net/ Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link Kjøp PDOGE nå!

Poor Doge (PDOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Poor Doge (PDOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 128.06K $ 128.06K $ 128.06K Total forsyning: $ 1.77T $ 1.77T $ 1.77T Sirkulerende forsyning: $ 433.10B $ 433.10B $ 433.10B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 522.78K $ 522.78K $ 522.78K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Poor Doge (PDOGE) pris

Poor Doge (PDOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Poor Doge (PDOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PDOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PDOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PDOGEs tokenomics, kan du utforske PDOGE tokenets livepris!

PDOGE prisforutsigelse Vil du vite hvor PDOGE kan være på vei? Vår PDOGE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PDOGE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!