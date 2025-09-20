Pog (POG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00286712$ 0.00286712 $ 0.00286712 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.60% Prisendring (1D) -4.59% Prisendring (7D) +16.51% Prisendring (7D) +16.51%

Pog (POG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POG er $ 0.00286712, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POG endret seg med -1.60% i løpet av den siste timen, -4.59% over 24 timer og +16.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pog (POG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 61.30K$ 61.30K $ 61.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 61.30K$ 61.30K $ 61.30K Opplagsforsyning 999.72M 999.72M 999.72M Total forsyning 999,724,130.204978 999,724,130.204978 999,724,130.204978

Nåværende markedsverdi på Pog er $ 61.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POG er 999.72M, med en total tilgang på 999724130.204978. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 61.30K.