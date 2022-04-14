Pog (POG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pog (POG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pog (POG) Informasjon From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences. Offisiell nettside: https://www.pogonsolana.com

Pog (POG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pog (POG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.13K $ 56.13K $ 56.13K Total forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Sirkulerende forsyning: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.13K $ 56.13K $ 56.13K All-time high: $ 0.00286712 $ 0.00286712 $ 0.00286712 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Pog (POG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pog (POG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POGs tokenomics, kan du utforske POG tokenets livepris!

