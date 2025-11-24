PIPCAT pris i dag

Sanntids PIPCAT (PIPCAT) pris i dag er $ 0.00000794, med en 6.10% endring de siste 24 timene. Nåværende PIPCAT til USD konverteringssats er $ 0.00000794 per PIPCAT.

PIPCAT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,934.99, med en sirkulerende forsyning på 999.47M PIPCAT. I løpet av de siste 24 timene PIPCAT har den blitt handlet mellom $ 0.00000741(laveste) og $ 0.00000797 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00083608, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000718.

Kortsiktig har PIPCAT beveget seg +0.57% i løpet av den siste timen og -16.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PIPCAT (PIPCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.93K$ 7.93K $ 7.93K Opplagsforsyning 999.47M 999.47M 999.47M Total forsyning 999,474,778.294085 999,474,778.294085 999,474,778.294085

