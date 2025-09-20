Petals (PTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00409823$ 0.00409823 $ 0.00409823 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) +9.33% Prisendring (7D) +1.71% Prisendring (7D) +1.71%

Petals (PTS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PTS er $ 0.00409823, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PTS endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, +9.33% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Petals (PTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.67K$ 63.67K $ 63.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 450.72K$ 450.72K $ 450.72K Opplagsforsyning 14.12B 14.12B 14.12B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Petals er $ 63.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PTS er 14.12B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 450.72K.