Petals (PTS) Informasjon Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits. Offisiell nettside: https://petals.video/home

Petals (PTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Petals (PTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 60.81K $ 60.81K $ 60.81K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 14.12B $ 14.12B $ 14.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 430.54K $ 430.54K $ 430.54K All-time high: $ 0.00409823 $ 0.00409823 $ 0.00409823 All-Time Low: $ 0.00000189 $ 0.00000189 $ 0.00000189 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Petals (PTS) pris

Petals (PTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Petals (PTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PTSs tokenomics, kan du utforske PTS tokenets livepris!

PTS prisforutsigelse Vil du vite hvor PTS kan være på vei? Vår PTS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PTS tokenets prisforutsigelse nå!

