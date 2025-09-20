Peanut (NUX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00343752 $ 0.00343752 $ 0.00343752 24 timer lav $ 0.00368788 $ 0.00368788 $ 0.00368788 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00343752$ 0.00343752 $ 0.00343752 24 timer høy $ 0.00368788$ 0.00368788 $ 0.00368788 All Time High $ 31.0$ 31.0 $ 31.0 Laveste pris $ 0.0017647$ 0.0017647 $ 0.0017647 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.63% Prisendring (7D) -5.90% Prisendring (7D) -5.90%

Peanut (NUX) sanntidsprisen er $0.00351513. I løpet av de siste 24 timene har NUX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00343752 og et toppnivå på $ 0.00368788, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NUX er $ 31.0, mens den rekordlave prisen er $ 0.0017647.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NUX endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.63% over 24 timer og -5.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peanut (NUX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 175.76K$ 175.76K $ 175.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 175.76K$ 175.76K $ 175.76K Opplagsforsyning 50.00M 50.00M 50.00M Total forsyning 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Peanut er $ 175.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NUX er 50.00M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 175.76K.