Peanut (NUX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Peanut (NUX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Peanut (NUX) Informasjon Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves! Offisiell nettside: https://peanut.trade/

Peanut (NUX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Peanut (NUX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 168.71K $ 168.71K $ 168.71K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 168.71K $ 168.71K $ 168.71K All-time high: $ 31.0 $ 31.0 $ 31.0 All-Time Low: $ 0.0017647 $ 0.0017647 $ 0.0017647 Nåværende pris: $ 0.00337424 $ 0.00337424 $ 0.00337424 Lær mer om Peanut (NUX) pris

Peanut (NUX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Peanut (NUX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUXs tokenomics, kan du utforske NUX tokenets livepris!

NUX prisforutsigelse Vil du vite hvor NUX kan være på vei? Vår NUX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NUX tokenets prisforutsigelse nå!

