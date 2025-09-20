Openworld App (OWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004499 $ 0.00004499 $ 0.00004499 24 timer lav $ 0.00006192 $ 0.00006192 $ 0.00006192 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004499$ 0.00004499 $ 0.00004499 24 timer høy $ 0.00006192$ 0.00006192 $ 0.00006192 All Time High $ 0.00107202$ 0.00107202 $ 0.00107202 Laveste pris $ 0.00002664$ 0.00002664 $ 0.00002664 Prisendring (1H) -5.43% Prisendring (1D) -22.81% Prisendring (7D) -29.50% Prisendring (7D) -29.50%

Openworld App (OWA) sanntidsprisen er $0.00004505. I løpet av de siste 24 timene har OWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004499 og et toppnivå på $ 0.00006192, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OWA er $ 0.00107202, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002664.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OWA endret seg med -5.43% i løpet av den siste timen, -22.81% over 24 timer og -29.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Openworld App (OWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.05K$ 45.05K $ 45.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.05K$ 45.05K $ 45.05K Opplagsforsyning 999.92M 999.92M 999.92M Total forsyning 999,916,360.07792 999,916,360.07792 999,916,360.07792

Nåværende markedsverdi på Openworld App er $ 45.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på OWA er 999.92M, med en total tilgang på 999916360.07792. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.05K.