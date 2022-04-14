Openworld App (OWA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Openworld App (OWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Openworld App (OWA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Openworld App (OWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.87K $ 34.87K $ 34.87K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.87K $ 34.87K $ 34.87K All-time high: $ 0.00107202 $ 0.00107202 $ 0.00107202 All-Time Low: $ 0.00002664 $ 0.00002664 $ 0.00002664 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Openworld App (OWA) pris

Openworld App (OWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Openworld App (OWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet OWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange OWA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår OWAs tokenomics, kan du utforske OWA tokenets livepris!

OWA prisforutsigelse Vil du vite hvor OWA kan være på vei? Vår OWA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se OWA tokenets prisforutsigelse nå!

