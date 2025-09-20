Nsure Network (NSURE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00210041 24 timer lav $ 0.00211086 24 timer høy All Time High $ 3.42 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +6.04%

Nsure Network (NSURE) sanntidsprisen er $0.00210057. I løpet av de siste 24 timene har NSURE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00210041 og et toppnivå på $ 0.00211086, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NSURE er $ 3.42, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NSURE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +6.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Nsure Network (NSURE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.08K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.51K Opplagsforsyning 23.73M Total forsyning 67,526,284.43

Nåværende markedsverdi på Nsure Network er $ 50.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NSURE er 23.73M, med en total tilgang på 67526284.43. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 142.51K.