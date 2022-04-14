Nsure Network (NSURE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nsure Network (NSURE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nsure Network (NSURE) Informasjon NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change. Offisiell nettside: https://nsure.network/ Kjøp NSURE nå!

Nsure Network (NSURE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nsure Network (NSURE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.09K $ 50.09K $ 50.09K Total forsyning: $ 67.53M $ 67.53M $ 67.53M Sirkulerende forsyning: $ 23.73M $ 23.73M $ 23.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 142.56K $ 142.56K $ 142.56K All-time high: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00211113 $ 0.00211113 $ 0.00211113 Lær mer om Nsure Network (NSURE) pris

Nsure Network (NSURE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nsure Network (NSURE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NSURE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NSURE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NSUREs tokenomics, kan du utforske NSURE tokenets livepris!

NSURE prisforutsigelse Vil du vite hvor NSURE kan være på vei? Vår NSURE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NSURE tokenets prisforutsigelse nå!

