Dagens nomAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens nomAI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for NOMAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NOMAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om NOMAI

NOMAI Prisinformasjon

NOMAI Offisiell nettside

NOMAI tokenomics

NOMAI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

nomAI Logo

nomAI Pris (NOMAI)

Ikke oppført

1 NOMAI til USD livepris:

$0.00080856
$0.00080856$0.00080856
-3.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
nomAI (NOMAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:56:37 (UTC+8)

nomAI (NOMAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03360627
$ 0.03360627$ 0.03360627

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-3.90%

-18.74%

-18.74%

nomAI (NOMAI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NOMAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NOMAI er $ 0.03360627, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NOMAI endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -3.90% over 24 timer og -18.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

nomAI (NOMAI) Markedsinformasjon

$ 808.61K
$ 808.61K$ 808.61K

--
----

$ 808.61K
$ 808.61K$ 808.61K

999.86M
999.86M 999.86M

999,861,673.3074461
999,861,673.3074461 999,861,673.3074461

Nåværende markedsverdi på nomAI er $ 808.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NOMAI er 999.86M, med en total tilgang på 999861673.3074461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 808.61K.

nomAI (NOMAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på nomAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på nomAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på nomAI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på nomAI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.90%
30 dager$ 0-38.21%
60 dager$ 0-14.30%
90 dager$ 0--

Hva er nomAI (NOMAI)

NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

nomAI (NOMAI) Ressurs

Offisiell nettside

nomAI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil nomAI (NOMAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine nomAI (NOMAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for nomAI.

Sjekk nomAIprisprognosen nå!

NOMAI til lokale valutaer

nomAI (NOMAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak nomAI (NOMAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NOMAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om nomAI (NOMAI)

Hvor mye er nomAI (NOMAI) verdt i dag?
Live NOMAI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NOMAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NOMAI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for nomAI?
Markedsverdien for NOMAI er $ 808.61K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NOMAI?
Den sirkulerende forsyningen av NOMAI er 999.86M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNOMAI ?
NOMAI oppnådde en ATH-pris på 0.03360627 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NOMAI?
NOMAI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til NOMAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NOMAI er -- USD.
Vil NOMAI gå høyere i år?
NOMAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NOMAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:56:37 (UTC+8)

nomAI (NOMAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.