nomAI (NOMAI) Informasjon NOMAI's goal is to be the 'nexus' for on-chain intelligence in the emerging agentic space. By building around its existing custom data architecture stack; processing real-time and historical on-chain data into contextual high action insights, nomAI powers autonomous trading agents to outperform. nomAI seeks to define the next era of agent-driven decision-making—delivering analytical depth, strategic foresight, and competitive advantage in decentralized markets using on-chain data. Offisiell nettside: http://nomai.ai

nomAI (NOMAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for nomAI (NOMAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 686.92K $ 686.92K $ 686.92K Total forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Sirkulerende forsyning: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 686.92K $ 686.92K $ 686.92K All-time high: $ 0.03360627 $ 0.03360627 $ 0.03360627 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00068702 $ 0.00068702 $ 0.00068702 Lær mer om nomAI (NOMAI) pris

nomAI (NOMAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak nomAI (NOMAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NOMAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NOMAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NOMAIs tokenomics, kan du utforske NOMAI tokenets livepris!

NOMAI prisforutsigelse Vil du vite hvor NOMAI kan være på vei? Vår NOMAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se NOMAI tokenets prisforutsigelse nå!

