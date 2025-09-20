NFTY (NFTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.36861$ 0.36861 $ 0.36861 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.79% Prisendring (7D) +14.61% Prisendring (7D) +14.61%

NFTY (NFTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NFTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NFTY er $ 0.36861, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NFTY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.79% over 24 timer og +14.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NFTY (NFTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.94K$ 52.94K $ 52.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.36K$ 91.36K $ 91.36K Opplagsforsyning 556.62M 556.62M 556.62M Total forsyning 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

Nåværende markedsverdi på NFTY er $ 52.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NFTY er 556.62M, med en total tilgang på 960557226.9999999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.36K.