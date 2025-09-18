Hva er Boba (BOBA)

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Boba er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Boba investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BOBA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Boba på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Boba kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Boba Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Boba (BOBA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Boba (BOBA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Boba.

Sjekk Bobaprisprognosen nå!

Boba (BOBA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Boba (BOBA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BOBA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Boba (BOBA)

Leter du etter hvordan du kjøperBoba? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Boba på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BOBA til lokale valutaer

Prøv konverting

Boba Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Boba, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Boba Hvor mye er Boba (BOBA) verdt i dag? Live BOBA prisen i USD er 0.09425 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BOBA-til-USD-pris? $ 0.09425 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BOBA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Boba? Markedsverdien for BOBA er $ 16.18M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BOBA? Den sirkulerende forsyningen av BOBA er 171.62M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBOBA ? BOBA oppnådde en ATH-pris på 7.9879991275196645 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BOBA? BOBA så en ATL-pris på 0.06709533464059267 USD . Hva er handelsvolumet til BOBA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BOBA er $ 179.01K USD . Vil BOBA gå høyere i år? BOBA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BOBA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Boba (BOBA) Viktige bransjeoppdateringer

