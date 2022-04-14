NFTY (NFTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NFTY (NFTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NFTY (NFTY) Informasjon NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer. Offisiell nettside: https://nfty.finance

NFTY (NFTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NFTY (NFTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.94K Total forsyning: $ 960.56M Sirkulerende forsyning: $ 556.62M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 91.36K All-time high: $ 0.36861 All-Time Low: $ 0.00006158 Nåværende pris: $ 0

NFTY (NFTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NFTY (NFTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NFTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NFTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NFTYs tokenomics, kan du utforske NFTY tokenets livepris!

NFTY prisforutsigelse Vil du vite hvor NFTY kan være på vei? Vår NFTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

