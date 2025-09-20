neversol (NEVER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00042957$ 0.00042957 $ 0.00042957 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.28% Prisendring (1D) -2.27% Prisendring (7D) +7.37% Prisendring (7D) +7.37%

neversol (NEVER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har NEVER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEVER er $ 0.00042957, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEVER endret seg med -1.28% i løpet av den siste timen, -2.27% over 24 timer og +7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

neversol (NEVER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 64.38K$ 64.38K $ 64.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.09K$ 81.09K $ 81.09K Opplagsforsyning 79.38B 79.38B 79.38B Total forsyning 99,988,942,273.0 99,988,942,273.0 99,988,942,273.0

Nåværende markedsverdi på neversol er $ 64.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NEVER er 79.38B, med en total tilgang på 99988942273.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.09K.