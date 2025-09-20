Must (MUST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.099 24 timer lav $ 1.12 24 timer høy All Time High $ 647.3 Laveste pris $ 0.737579 Prisendring (1H) +0.74% Prisendring (1D) -0.47% Prisendring (7D) -10.42%

Must (MUST) sanntidsprisen er $1.11. I løpet av de siste 24 timene har MUST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.099 og et toppnivå på $ 1.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUST er $ 647.3, mens den rekordlave prisen er $ 0.737579.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUST endret seg med +0.74% i løpet av den siste timen, -0.47% over 24 timer og -10.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Must (MUST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 112.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M Opplagsforsyning 101.39K Total forsyning 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Must er $ 112.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUST er 101.39K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.11M.