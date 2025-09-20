MoonPup (MPUP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00476901$ 0.00476901 $ 0.00476901 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -2.95% Prisendring (7D) +3.29% Prisendring (7D) +3.29%

MoonPup (MPUP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MPUP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MPUP er $ 0.00476901, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MPUP endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -2.95% over 24 timer og +3.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoonPup (MPUP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 83.44K$ 83.44K $ 83.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 83.44K$ 83.44K $ 83.44K Opplagsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Total forsyning 999,779,282.45168 999,779,282.45168 999,779,282.45168

Nåværende markedsverdi på MoonPup er $ 83.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MPUP er 999.78M, med en total tilgang på 999779282.45168. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 83.44K.