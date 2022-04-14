MoonPup (MPUP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MoonPup (MPUP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MoonPup (MPUP) Informasjon A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI. Offisiell nettside: https://ogmpupsol.com Kjøp MPUP nå!

MoonPup (MPUP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MoonPup (MPUP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.56K $ 73.56K $ 73.56K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.56K $ 73.56K $ 73.56K All-time high: $ 0.00476901 $ 0.00476901 $ 0.00476901 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MoonPup (MPUP) pris

MoonPup (MPUP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MoonPup (MPUP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MPUP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MPUP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MPUPs tokenomics, kan du utforske MPUP tokenets livepris!

