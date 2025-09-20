MISATO (MISATO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01148479$ 0.01148479 $ 0.01148479 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.15% Prisendring (1D) -4.13% Prisendring (7D) -0.51% Prisendring (7D) -0.51%

MISATO (MISATO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MISATO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MISATO er $ 0.01148479, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MISATO endret seg med +0.15% i løpet av den siste timen, -4.13% over 24 timer og -0.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MISATO (MISATO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 234.01K$ 234.01K $ 234.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 234.01K$ 234.01K $ 234.01K Opplagsforsyning 998.55M 998.55M 998.55M Total forsyning 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071 998,553,604.9906071

Nåværende markedsverdi på MISATO er $ 234.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MISATO er 998.55M, med en total tilgang på 998553604.9906071. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 234.01K.