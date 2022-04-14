MISATO (MISATO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MISATO (MISATO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MISATO (MISATO) Informasjon MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio. Offisiell nettside: https://misato.ai Kjøp MISATO nå!

MISATO (MISATO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MISATO (MISATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 175.21K $ 175.21K $ 175.21K Total forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M Sirkulerende forsyning: $ 998.55M $ 998.55M $ 998.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 175.21K $ 175.21K $ 175.21K All-time high: $ 0.01148479 $ 0.01148479 $ 0.01148479 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00017546 $ 0.00017546 $ 0.00017546 Lær mer om MISATO (MISATO) pris

MISATO (MISATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MISATO (MISATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MISATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MISATO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MISATOs tokenomics, kan du utforske MISATO tokenets livepris!

MISATO prisforutsigelse Vil du vite hvor MISATO kan være på vei? Vår MISATO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MISATO tokenets prisforutsigelse nå!

