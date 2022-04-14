MISATO (MISATO) tokenomics
MISATO (MISATO) Informasjon
MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio.
MISATO (MISATO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MISATO (MISATO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
MISATO (MISATO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MISATO (MISATO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MISATO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MISATO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MISATOs tokenomics, kan du utforske MISATO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.