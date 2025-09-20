Dagens Metropolis livepris er 0.083593 USD. Spor prisoppdateringer for METRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Metropolis livepris er 0.083593 USD. Spor prisoppdateringer for METRO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk METRO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om METRO

METRO Prisinformasjon

METRO Offisiell nettside

METRO tokenomics

METRO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Metropolis Logo

Metropolis Pris (METRO)

Ikke oppført

1 METRO til USD livepris:

$0.083593
$0.083593$0.083593
-8.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Metropolis (METRO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:52:47 (UTC+8)

Metropolis (METRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.081
$ 0.081$ 0.081
24 timer lav
$ 0.091509
$ 0.091509$ 0.091509
24 timer høy

$ 0.081
$ 0.081$ 0.081

$ 0.091509
$ 0.091509$ 0.091509

$ 3.66
$ 3.66$ 3.66

$ 0.081
$ 0.081$ 0.081

+0.33%

-8.42%

-14.25%

-14.25%

Metropolis (METRO) sanntidsprisen er $0.083593. I løpet av de siste 24 timene har METRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.081 og et toppnivå på $ 0.091509, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METRO er $ 3.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.081.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METRO endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -8.42% over 24 timer og -14.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metropolis (METRO) Markedsinformasjon

$ 417.63K
$ 417.63K$ 417.63K

--
----

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

5.00M
5.00M 5.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metropolis er $ 417.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METRO er 5.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.35M.

Metropolis (METRO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Metropolis til USD ble $ -0.00769220153562088.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Metropolis til USD ble $ -0.0335739832.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Metropolis til USD ble $ -0.0493544022.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Metropolis til USD ble $ -0.06843414213053944.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00769220153562088-8.42%
30 dager$ -0.0335739832-40.16%
60 dager$ -0.0493544022-59.04%
90 dager$ -0.06843414213053944-45.01%

Hva er Metropolis (METRO)

Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Metropolis (METRO) Ressurs

Offisiell nettside

Metropolis Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Metropolis (METRO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Metropolis (METRO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Metropolis.

Sjekk Metropolisprisprognosen nå!

METRO til lokale valutaer

Metropolis (METRO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Metropolis (METRO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om METRO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Metropolis (METRO)

Hvor mye er Metropolis (METRO) verdt i dag?
Live METRO prisen i USD er 0.083593 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende METRO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på METRO til USD er $ 0.083593. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Metropolis?
Markedsverdien for METRO er $ 417.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av METRO?
Den sirkulerende forsyningen av METRO er 5.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMETRO ?
METRO oppnådde en ATH-pris på 3.66 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på METRO?
METRO så en ATL-pris på 0.081 USD.
Hva er handelsvolumet til METRO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for METRO er -- USD.
Vil METRO gå høyere i år?
METRO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut METRO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:52:47 (UTC+8)

Metropolis (METRO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.