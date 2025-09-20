Metropolis (METRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.081 $ 0.081 $ 0.081 24 timer lav $ 0.091509 $ 0.091509 $ 0.091509 24 timer høy 24 timer lav $ 0.081$ 0.081 $ 0.081 24 timer høy $ 0.091509$ 0.091509 $ 0.091509 All Time High $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 Laveste pris $ 0.081$ 0.081 $ 0.081 Prisendring (1H) +0.33% Prisendring (1D) -8.42% Prisendring (7D) -14.25% Prisendring (7D) -14.25%

Metropolis (METRO) sanntidsprisen er $0.083593. I løpet av de siste 24 timene har METRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.081 og et toppnivå på $ 0.091509, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til METRO er $ 3.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.081.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har METRO endret seg med +0.33% i løpet av den siste timen, -8.42% over 24 timer og -14.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Metropolis (METRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 417.63K$ 417.63K $ 417.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Opplagsforsyning 5.00M 5.00M 5.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Metropolis er $ 417.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på METRO er 5.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.35M.