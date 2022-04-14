Metropolis (METRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Metropolis (METRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Metropolis (METRO) Informasjon Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Offisiell nettside: https://metropolis.exchange/ Kjøp METRO nå!

Metropolis (METRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Metropolis (METRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 351.51K $ 351.51K $ 351.51K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M All-time high: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 All-Time Low: $ 0.069557 $ 0.069557 $ 0.069557 Nåværende pris: $ 0.066857 $ 0.066857 $ 0.066857 Lær mer om Metropolis (METRO) pris

Metropolis (METRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Metropolis (METRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet METRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange METRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår METROs tokenomics, kan du utforske METRO tokenets livepris!

METRO prisforutsigelse Vil du vite hvor METRO kan være på vei? Vår METRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se METRO tokenets prisforutsigelse nå!

