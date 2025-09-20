Dagens Meta USD livepris er 0.999277 USD. Spor prisoppdateringer for MUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Meta USD livepris er 0.999277 USD. Spor prisoppdateringer for MUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MUSD

MUSD Prisinformasjon

MUSD teknisk dokument

MUSD Offisiell nettside

MUSD tokenomics

MUSD Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Meta USD Logo

Meta USD Pris (MUSD)

Ikke oppført

1 MUSD til USD livepris:

$0.999426
$0.999426$0.999426
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Meta USD (MUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:32:03 (UTC+8)

Meta USD (MUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.993547
$ 0.993547$ 0.993547
24 timer lav
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 timer høy

$ 0.993547
$ 0.993547$ 0.993547

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 0.00096541
$ 0.00096541$ 0.00096541

+0.12%

-0.18%

+0.05%

+0.05%

Meta USD (MUSD) sanntidsprisen er $0.999277. I løpet av de siste 24 timene har MUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.993547 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSD er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.00096541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSD endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta USD (MUSD) Markedsinformasjon

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

--
----

$ 4.20M
$ 4.20M$ 4.20M

4.21M
4.21M 4.21M

4,206,277.964717527
4,206,277.964717527 4,206,277.964717527

Nåværende markedsverdi på Meta USD er $ 4.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSD er 4.21M, med en total tilgang på 4206277.964717527. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.20M.

Meta USD (MUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Meta USD til USD ble $ -0.0018614502064967.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Meta USD til USD ble $ +0.0000354743.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Meta USD til USD ble $ +0.0034478054.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Meta USD til USD ble $ +0.0008972213575242.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0018614502064967-0.18%
30 dager$ +0.0000354743+0.00%
60 dager$ +0.0034478054+0.35%
90 dager$ +0.0008972213575242+0.09%

Hva er Meta USD (MUSD)

METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Meta USD (MUSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Meta USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Meta USD (MUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Meta USD (MUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Meta USD.

Sjekk Meta USDprisprognosen nå!

MUSD til lokale valutaer

Meta USD (MUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Meta USD (MUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Meta USD (MUSD)

Hvor mye er Meta USD (MUSD) verdt i dag?
Live MUSD prisen i USD er 0.999277 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MUSD til USD er $ 0.999277. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Meta USD?
Markedsverdien for MUSD er $ 4.20M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MUSD?
Den sirkulerende forsyningen av MUSD er 4.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMUSD ?
MUSD oppnådde en ATH-pris på 1.086 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MUSD?
MUSD så en ATL-pris på 0.00096541 USD.
Hva er handelsvolumet til MUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MUSD er -- USD.
Vil MUSD gå høyere i år?
MUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:32:03 (UTC+8)

Meta USD (MUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.