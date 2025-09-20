Meta USD (MUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.993547 $ 0.993547 $ 0.993547 24 timer lav $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 timer høy 24 timer lav $ 0.993547$ 0.993547 $ 0.993547 24 timer høy $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 All Time High $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Laveste pris $ 0.00096541$ 0.00096541 $ 0.00096541 Prisendring (1H) +0.12% Prisendring (1D) -0.18% Prisendring (7D) +0.05% Prisendring (7D) +0.05%

Meta USD (MUSD) sanntidsprisen er $0.999277. I løpet av de siste 24 timene har MUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.993547 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MUSD er $ 1.086, mens den rekordlave prisen er $ 0.00096541.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MUSD endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meta USD (MUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.20M$ 4.20M $ 4.20M Opplagsforsyning 4.21M 4.21M 4.21M Total forsyning 4,206,277.964717527 4,206,277.964717527 4,206,277.964717527

Nåværende markedsverdi på Meta USD er $ 4.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MUSD er 4.21M, med en total tilgang på 4206277.964717527. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.20M.