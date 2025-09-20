Merit Circle (MC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.114804 $ 0.114804 $ 0.114804 24 timer lav $ 0.125985 $ 0.125985 $ 0.125985 24 timer høy 24 timer lav $ 0.114804$ 0.114804 $ 0.114804 24 timer høy $ 0.125985$ 0.125985 $ 0.125985 All Time High $ 11.7$ 11.7 $ 11.7 Laveste pris $ 0.073691$ 0.073691 $ 0.073691 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -4.73% Prisendring (7D) -10.43% Prisendring (7D) -10.43%

Merit Circle (MC) sanntidsprisen er $0.115708. I løpet av de siste 24 timene har MC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.114804 og et toppnivå på $ 0.125985, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MC er $ 11.7, mens den rekordlave prisen er $ 0.073691.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MC endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -4.73% over 24 timer og -10.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Merit Circle (MC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Opplagsforsyning 11.91M 11.91M 11.91M Total forsyning 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866 11,906,525.34137866

Nåværende markedsverdi på Merit Circle er $ 1.38M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MC er 11.91M, med en total tilgang på 11906525.34137866. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.38M.