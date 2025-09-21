Merit Circle (MC)-prisforutsigelse (USD)

Få Merit Circle prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye MC vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp MC

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Merit Circle % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Merit Circle-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Merit Circle (MC) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Merit Circle potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.107983 i 2025. Merit Circle (MC) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Merit Circle potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.113382 i 2026. Merit Circle (MC) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MC for 2027 $ 0.119051 med en 10.25% vekstrate. Merit Circle (MC) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MC for 2028 $ 0.125003 med en 15.76% vekstrate. Merit Circle (MC) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MC for 2029 $ 0.131254 med en 21.55% vekstrate. Merit Circle (MC) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på MC for 2030 $ 0.137816 med en 27.63% vekstrate. Merit Circle (MC) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Merit Circle potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.224488. Merit Circle (MC) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Merit Circle potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.365668. År Pris Vekst 2025 $ 0.107983 0.00%

2026 $ 0.113382 5.00%

2027 $ 0.119051 10.25%

2028 $ 0.125003 15.76%

2029 $ 0.131254 21.55%

2030 $ 0.137816 27.63%

2031 $ 0.144707 34.01%

2032 $ 0.151942 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.159540 47.75%

2034 $ 0.167517 55.13%

2035 $ 0.175892 62.89%

2036 $ 0.184687 71.03%

2037 $ 0.193921 79.59%

2038 $ 0.203618 88.56%

2039 $ 0.213798 97.99%

2040 $ 0.224488 107.89% Vis mer Kortsiktig Merit Circle-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.107983 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.107997 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.108086 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.108426 0.41% Merit Circle (MC) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for MC September 21, 2025(I dag) er $0.107983 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Merit Circle (MC) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for MC, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.107997 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Merit Circle (MC) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for MC, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.108086 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Merit Circle (MC) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for MC $0.108426 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Merit Circle prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Opplagsforsyning 11.91M 11.91M 11.91M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste MC-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har MC en sirkulerende forsyning på 11.91M og total markedsverdi på $ 1.29M. Se MC livepris

Merit Circle Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Merit Circle direktepris, er gjeldende pris for Merit Circle 0.107983USD. Den sirkulerende forsyningen av Merit Circle(MC) er 11.91M MC , som gir den en markedsverdi på $1,285,703 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.65% $ -0.007699 $ 0.120269 $ 0.107975

7 dager -14.33% $ -0.015477 $ 0.125921 $ 0.107981

30 dager -8.26% $ -0.008923 $ 0.125921 $ 0.107981 24-timers ytelse De siste 24 timene har Merit Circle vist en prisbevegelse på $-0.007699 , noe som gjenspeiler en -6.65% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Merit Circle handlet på en topp på $0.125921 og en bunn på $0.107981 . Det så en prisendring på -14.33% . Denne nylige trenden viser potensialet til MC for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Merit Circle opplevd en -8.26% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.008923 av dens verdi. Dette indikerer at MC kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Merit Circle (MC) prisforutsigelsesmodul? Merit Circle-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for MC basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Merit Circle det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for MC, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Merit Circle. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til MC. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til MC for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Merit Circle.

Hvorfor er MC-prisforutsigelse viktig?

MC-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i MC nå? I følge dine forutsigelser vil MC oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for MC neste måned? I følge Merit Circle (MC)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte MC-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 MC koste i 2026? Prisen på 1 Merit Circle (MC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på MC i 2027? Merit Circle (MC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MC innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for MC i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Merit Circle (MC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for MC i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Merit Circle (MC) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 MC koste i 2030? Prisen på 1 Merit Circle (MC) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil MC øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for MC i 2040? Merit Circle (MC) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 MC innen 2040. Registrer deg nå