Melon Dog (MELON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.067785$ 0.067785 $ 0.067785 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) -6.38% Prisendring (7D) -14.73% Prisendring (7D) -14.73%

Melon Dog (MELON) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MELON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MELON er $ 0.067785, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MELON endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, -6.38% over 24 timer og -14.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Melon Dog (MELON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230.28K$ 230.28K $ 230.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 230.28K$ 230.28K $ 230.28K Opplagsforsyning 407.51M 407.51M 407.51M Total forsyning 407,510,417.0 407,510,417.0 407,510,417.0

Nåværende markedsverdi på Melon Dog er $ 230.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MELON er 407.51M, med en total tilgang på 407510417.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 230.28K.