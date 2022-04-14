Melon Dog (MELON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Melon Dog (MELON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Melon Dog (MELON) Informasjon Offisiell nettside: https://www.melondogcoin.com/ Kjøp MELON nå!

Melon Dog (MELON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Melon Dog (MELON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 209.42K $ 209.42K $ 209.42K Total forsyning: $ 407.51M $ 407.51M $ 407.51M Sirkulerende forsyning: $ 407.51M $ 407.51M $ 407.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 209.42K $ 209.42K $ 209.42K All-time high: $ 0.067785 $ 0.067785 $ 0.067785 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00051425 $ 0.00051425 $ 0.00051425 Lær mer om Melon Dog (MELON) pris

Melon Dog (MELON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Melon Dog (MELON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MELON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MELON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MELONs tokenomics, kan du utforske MELON tokenets livepris!

MELON prisforutsigelse Vil du vite hvor MELON kan være på vei? Vår MELON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

