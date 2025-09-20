Dagens Maximize AI livepris er 0.00499293 USD. Spor prisoppdateringer for MAXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Maximize AI livepris er 0.00499293 USD. Spor prisoppdateringer for MAXI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MAXI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MAXI

MAXI Prisinformasjon

MAXI Offisiell nettside

MAXI tokenomics

MAXI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Maximize AI Logo

Maximize AI Pris (MAXI)

Ikke oppført

1 MAXI til USD livepris:

$0.00499293
$0.00499293$0.00499293
-20.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Maximize AI (MAXI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:42 (UTC+8)

Maximize AI (MAXI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00495389
$ 0.00495389$ 0.00495389
24 timer lav
$ 0.0062661
$ 0.0062661$ 0.0062661
24 timer høy

$ 0.00495389
$ 0.00495389$ 0.00495389

$ 0.0062661
$ 0.0062661$ 0.0062661

$ 0.01827095
$ 0.01827095$ 0.01827095

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-20.31%

-39.45%

-39.45%

Maximize AI (MAXI) sanntidsprisen er $0.00499293. I løpet av de siste 24 timene har MAXI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00495389 og et toppnivå på $ 0.0062661, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAXI er $ 0.01827095, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAXI endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -20.31% over 24 timer og -39.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maximize AI (MAXI) Markedsinformasjon

$ 455.86K
$ 455.86K$ 455.86K

--
----

$ 499.29K
$ 499.29K$ 499.29K

91.30M
91.30M 91.30M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Maximize AI er $ 455.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAXI er 91.30M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 499.29K.

Maximize AI (MAXI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Maximize AI til USD ble $ -0.001273164328937832.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Maximize AI til USD ble $ -0.0035651092.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Maximize AI til USD ble $ +0.0009481359.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Maximize AI til USD ble $ +0.0034485802323181798.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001273164328937832-20.31%
30 dager$ -0.0035651092-71.40%
60 dager$ +0.0009481359+18.99%
90 dager$ +0.0034485802323181798+223.30%

Hva er Maximize AI (MAXI)

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Maximize AI (MAXI) Ressurs

Offisiell nettside

Maximize AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Maximize AI (MAXI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Maximize AI (MAXI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Maximize AI.

Sjekk Maximize AIprisprognosen nå!

MAXI til lokale valutaer

Maximize AI (MAXI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Maximize AI (MAXI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MAXI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Maximize AI (MAXI)

Hvor mye er Maximize AI (MAXI) verdt i dag?
Live MAXI prisen i USD er 0.00499293 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MAXI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MAXI til USD er $ 0.00499293. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Maximize AI?
Markedsverdien for MAXI er $ 455.86K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MAXI?
Den sirkulerende forsyningen av MAXI er 91.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMAXI ?
MAXI oppnådde en ATH-pris på 0.01827095 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MAXI?
MAXI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MAXI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MAXI er -- USD.
Vil MAXI gå høyere i år?
MAXI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MAXI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:42 (UTC+8)

Maximize AI (MAXI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.