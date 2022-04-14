Maximize AI (MAXI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Maximize AI (MAXI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Maximize AI (MAXI) Informasjon Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place. Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks. ✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task. ✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases. ✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results. Offisiell nettside: https://maximizeai.org/

Maximize AI (MAXI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maximize AI (MAXI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 348.42K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 91.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 381.62K All-time high: $ 0.01827095 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.0038162

Maximize AI (MAXI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maximize AI (MAXI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAXI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAXI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

MAXI prisforutsigelse Vil du vite hvor MAXI kan være på vei? Vår MAXI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

