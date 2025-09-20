LooPIN Network (LOOPIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.302923 $ 0.302923 $ 0.302923 24 timer lav $ 0.322351 $ 0.322351 $ 0.322351 24 timer høy 24 timer lav $ 0.302923$ 0.302923 $ 0.302923 24 timer høy $ 0.322351$ 0.322351 $ 0.322351 All Time High $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 Laveste pris $ 0.066246$ 0.066246 $ 0.066246 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -3.21% Prisendring (7D) -0.71% Prisendring (7D) -0.71%

LooPIN Network (LOOPIN) sanntidsprisen er $0.311686. I løpet av de siste 24 timene har LOOPIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.302923 og et toppnivå på $ 0.322351, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOOPIN er $ 3.72, mens den rekordlave prisen er $ 0.066246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOOPIN endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -3.21% over 24 timer og -0.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LooPIN Network (LOOPIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.54M$ 11.54M $ 11.54M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.44M$ 13.44M $ 13.44M Opplagsforsyning 37.02M 37.02M 37.02M Total forsyning 43,143,409.0186793 43,143,409.0186793 43,143,409.0186793

Nåværende markedsverdi på LooPIN Network er $ 11.54M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOOPIN er 37.02M, med en total tilgang på 43143409.0186793. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.44M.