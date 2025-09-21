LooPIN Network (LOOPIN)-prisforutsigelse (USD)

Få LooPIN Network prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye LOOPIN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp LOOPIN

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på LooPIN Network % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon LooPIN Network-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan LooPIN Network potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.304915 i 2025. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan LooPIN Network potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.320160 i 2026. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOPIN for 2027 $ 0.336168 med en 10.25% vekstrate. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOPIN for 2028 $ 0.352977 med en 15.76% vekstrate. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOPIN for 2029 $ 0.370626 med en 21.55% vekstrate. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på LOOPIN for 2030 $ 0.389157 med en 27.63% vekstrate. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på LooPIN Network potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.633896. LooPIN Network (LOOPIN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på LooPIN Network potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0325. År Pris Vekst 2025 $ 0.304915 0.00%

2026 $ 0.320160 5.00%

2027 $ 0.336168 10.25%

2028 $ 0.352977 15.76%

2029 $ 0.370626 21.55%

2030 $ 0.389157 27.63%

2031 $ 0.408615 34.01%

2032 $ 0.429046 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.450498 47.75%

2034 $ 0.473023 55.13%

2035 $ 0.496674 62.89%

2036 $ 0.521508 71.03%

2037 $ 0.547583 79.59%

2038 $ 0.574962 88.56%

2039 $ 0.603710 97.99%

2040 $ 0.633896 107.89% Vis mer Kortsiktig LooPIN Network-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.304915 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.304956 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.305207 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.306168 0.41% LooPIN Network (LOOPIN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for LOOPIN September 21, 2025(I dag) er $0.304915 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. LooPIN Network (LOOPIN) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for LOOPIN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.304956 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. LooPIN Network (LOOPIN) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for LOOPIN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.305207 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. LooPIN Network (LOOPIN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for LOOPIN $0.306168 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende LooPIN Network prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 11.30M$ 11.30M $ 11.30M Opplagsforsyning 37.07M 37.07M 37.07M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste LOOPIN-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har LOOPIN en sirkulerende forsyning på 37.07M og total markedsverdi på $ 11.30M. Se LOOPIN livepris

LooPIN Network Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for LooPIN Network direktepris, er gjeldende pris for LooPIN Network 0.304915USD. Den sirkulerende forsyningen av LooPIN Network(LOOPIN) er 37.07M LOOPIN , som gir den en markedsverdi på $11,302,825 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -2.43% $ -0.007624 $ 0.313474 $ 0.302166

7 dager -2.93% $ -0.008951 $ 0.380253 $ 0.296634

30 dager -19.38% $ -0.059118 $ 0.380253 $ 0.296634 24-timers ytelse De siste 24 timene har LooPIN Network vist en prisbevegelse på $-0.007624 , noe som gjenspeiler en -2.43% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har LooPIN Network handlet på en topp på $0.380253 og en bunn på $0.296634 . Det så en prisendring på -2.93% . Denne nylige trenden viser potensialet til LOOPIN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har LooPIN Network opplevd en -19.38% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.059118 av dens verdi. Dette indikerer at LOOPIN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer LooPIN Network (LOOPIN) prisforutsigelsesmodul? LooPIN Network-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for LOOPIN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for LooPIN Network det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for LOOPIN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til LooPIN Network. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til LOOPIN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til LOOPIN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til LooPIN Network.

Hvorfor er LOOPIN-prisforutsigelse viktig?

LOOPIN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i LOOPIN nå? I følge dine forutsigelser vil LOOPIN oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for LOOPIN neste måned? I følge LooPIN Network (LOOPIN)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte LOOPIN-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 LOOPIN koste i 2026? Prisen på 1 LooPIN Network (LOOPIN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOOPIN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på LOOPIN i 2027? LooPIN Network (LOOPIN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOOPIN innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for LOOPIN i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil LooPIN Network (LOOPIN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for LOOPIN i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil LooPIN Network (LOOPIN) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 LOOPIN koste i 2030? Prisen på 1 LooPIN Network (LOOPIN) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil LOOPIN øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for LOOPIN i 2040? LooPIN Network (LOOPIN) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 LOOPIN innen 2040. Registrer deg nå