LooPIN Network (LOOPIN) Informasjon Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Offisiell nettside: https://www.loopin.network/ Teknisk dokument: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Kjøp LOOPIN nå!

LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LooPIN Network (LOOPIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Total forsyning: $ 43.24M $ 43.24M $ 43.24M Sirkulerende forsyning: $ 37.12M $ 37.12M $ 37.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M All-time high: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 All-Time Low: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Nåværende pris: $ 0.311778 $ 0.311778 $ 0.311778 Lær mer om LooPIN Network (LOOPIN) pris

LooPIN Network (LOOPIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LooPIN Network (LOOPIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOOPIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOOPIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOOPINs tokenomics, kan du utforske LOOPIN tokenets livepris!

