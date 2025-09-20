LoopBurn (LBP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04950379 $ 0.04950379 $ 0.04950379 24 timer lav $ 0.052142 $ 0.052142 $ 0.052142 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04950379$ 0.04950379 $ 0.04950379 24 timer høy $ 0.052142$ 0.052142 $ 0.052142 All Time High $ 0.288981$ 0.288981 $ 0.288981 Laveste pris $ 0.02533986$ 0.02533986 $ 0.02533986 Prisendring (1H) -2.70% Prisendring (1D) -5.21% Prisendring (7D) -26.29% Prisendring (7D) -26.29%

LoopBurn (LBP) sanntidsprisen er $0.04942489. I løpet av de siste 24 timene har LBP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04950379 og et toppnivå på $ 0.052142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBP er $ 0.288981, mens den rekordlave prisen er $ 0.02533986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBP endret seg med -2.70% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -26.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LoopBurn (LBP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.37K$ 27.37K $ 27.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.97K$ 27.97K $ 27.97K Opplagsforsyning 553.85K 553.85K 553.85K Total forsyning 565,848.502019945 565,848.502019945 565,848.502019945

Nåværende markedsverdi på LoopBurn er $ 27.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBP er 553.85K, med en total tilgang på 565848.502019945. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.97K.