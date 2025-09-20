Dagens LoopBurn livepris er 0.04942489 USD. Spor prisoppdateringer for LBP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens LoopBurn livepris er 0.04942489 USD. Spor prisoppdateringer for LBP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk LBP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om LBP

LBP Prisinformasjon

LBP teknisk dokument

LBP Offisiell nettside

LBP tokenomics

LBP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

LoopBurn Logo

LoopBurn Pris (LBP)

Ikke oppført

1 LBP til USD livepris:

$0.04942489
$0.04942489$0.04942489
-5.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
LoopBurn (LBP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:23:59 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04950379
$ 0.04950379$ 0.04950379
24 timer lav
$ 0.052142
$ 0.052142$ 0.052142
24 timer høy

$ 0.04950379
$ 0.04950379$ 0.04950379

$ 0.052142
$ 0.052142$ 0.052142

$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981

$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986

-2.70%

-5.21%

-26.29%

-26.29%

LoopBurn (LBP) sanntidsprisen er $0.04942489. I løpet av de siste 24 timene har LBP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04950379 og et toppnivå på $ 0.052142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LBP er $ 0.288981, mens den rekordlave prisen er $ 0.02533986.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LBP endret seg med -2.70% i løpet av den siste timen, -5.21% over 24 timer og -26.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LoopBurn (LBP) Markedsinformasjon

$ 27.37K
$ 27.37K$ 27.37K

--
----

$ 27.97K
$ 27.97K$ 27.97K

553.85K
553.85K 553.85K

565,848.502019945
565,848.502019945 565,848.502019945

Nåværende markedsverdi på LoopBurn er $ 27.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LBP er 553.85K, med en total tilgang på 565848.502019945. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.97K.

LoopBurn (LBP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på LoopBurn til USD ble $ -0.002717485406706.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på LoopBurn til USD ble $ -0.0298936315.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på LoopBurn til USD ble $ -0.0159064667.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på LoopBurn til USD ble $ -0.0498062095023148.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002717485406706-5.21%
30 dager$ -0.0298936315-60.48%
60 dager$ -0.0159064667-32.18%
90 dager$ -0.0498062095023148-50.19%

Hva er LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

LoopBurn (LBP) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

LoopBurn Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil LoopBurn (LBP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine LoopBurn (LBP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for LoopBurn.

Sjekk LoopBurnprisprognosen nå!

LBP til lokale valutaer

LoopBurn (LBP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak LoopBurn (LBP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om LBP tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om LoopBurn (LBP)

Hvor mye er LoopBurn (LBP) verdt i dag?
Live LBP prisen i USD er 0.04942489 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende LBP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på LBP til USD er $ 0.04942489. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for LoopBurn?
Markedsverdien for LBP er $ 27.37K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av LBP?
Den sirkulerende forsyningen av LBP er 553.85K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forLBP ?
LBP oppnådde en ATH-pris på 0.288981 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på LBP?
LBP så en ATL-pris på 0.02533986 USD.
Hva er handelsvolumet til LBP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for LBP er -- USD.
Vil LBP gå høyere i år?
LBP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut LBP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:23:59 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.